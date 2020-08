Twintigers die kerk kopen: ‘Ook voor de Biest een goede zaak’

Man en vrouw uit Nigeria opgepakt in azc Gilze voor overgieten lesbische vrouw met kokend water

10 augustus GILZE - De 26-jarige man en 21-jarige vrouw die vorige week in verband werden gebracht met een ruzie met een lesbische vrouw in het azc in Gilze, zijn zondagmiddag opgepakt. De twee worden ervan verdacht de vrouw met kokend heet water te hebben overgoten, waardoor het slachtoffer tweedegraads brandwonden heeft opgelopen. Ze verkeerde na het incident in shock.