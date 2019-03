Twintigers in Tilburg opgepakt met zakje xtc-pillen en alarmpistool

Bestelbus uitgebrand in Hilvaren­beek, politie onderzoekt eventuele link met overvallen Tilburg

22 maart HILVARENBEEK - Op een zandpad aan de Goirlesedijk in Hilvarenbeek is vrijdagavond een brandende bestelbus gevonden. De bus had geen kentekens en de bestuurders waren nergens te bekennen. De politie onderzoekt of er een eventuele link is tussen de overvallen in Tilburg eerder op de avond.