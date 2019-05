Tyrion in groot formaat: Tilburgse bios zendt Game of Thrones-finale uit

Do 2 mei: Een huilende bioscoopzaal. Yep, dat wordt nog mooi op maandag 20 mei, dan zendt de Tilburgse bioscoop Pathé de seizoensfinale (en meteen allerlaatste aflevering) van televisieserie Game of Thrones uit. De 288 plekken zullen in een mum van tijd weg zijn, verwacht manager Rob van Lierop.

Pathé organiseert de vertoning samen met Ziggo, dat in Nederland de rechten heeft voor de serie. Het is voor het eerst dat Game of Thrones in de Tilburgse bios te zien is. ,,Eind 2017 werd de finale van het vorige seizoen in zeven zalen vertoond”, vertelt Van Lierop. ,,Dat was zo'n succes dat er nu 19 zalen meedoen, waaronder Tilburg.”

Snel ‘uitverkocht’

In Tilburg zijn 288 stoelen te vergeven. Die zullen zo weg zijn, de vertoningen in 2017 waren binnen enkele minuten uitverkocht. Of ‘uitverkocht’: bezoekers hoeven geen kaartje te kopen. ,,De mensen met een Ziggo- of Pathé-abonnement krijgen voorrang op een plaats, die krijgen daar eerst een mailtje over. Op de plekken die overblijven mag iedereen zich inschrijven.”

Mensen die geen plaatsje weten te bemachtigen in de Tilburgse bios kunnen het nog bij andere zalen proberen. Van Lierop: ,,De zaal in Ede heeft bijvoorbeeld duizend stoelen.”

En anders wordt het misschien eens tijd voor een groot scherm op de Heuvel.... Niet dan?

Update 9 uur:

Dat de Tilburgse bios Game of Thrones niet voor het eerst vertoont, merkt lezer Sanne van de Loo op. En dat klopt bevestigt Van Lierop even later. Glad vergeten.