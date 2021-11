U neemt een winkelwagentje mee naar huis, mag dat?

UPDATE + video Lading papier van vuilniswa­gen in brand op N65, weg tussen Tilburg en Den Bosch weer vrij

VUGHT - De lading van een vuilniswagen heeft woensdagochtend rond 10.10 uur in brand gestaan op de N65 bij Vught. Het gaat om een lading papier. De snelweg is dicht geweest vanaf knooppunt De Baars in de richting van Den Bosch, maar is inmiddels weer open.

