U ook van harte gefeliciteerd met Tilburg. We zijn jarig!

Overal lege straten, tóch blijft Tilburg een smerige stad

14:02 Za 18 apr: Ze zijn zo mooi, de plaatjes van de schonere kanalen in Venetië nu er amper toeristen varen. Of neem de foto's van blauwe lucht boven het smogvrije Los Angeles. Of Tilburg schoner is? Er duikt iets meer natuur in de stad op, maar qua zwerfafval is het even bar en boos als anders.