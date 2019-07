Uden slaat op de trom, maar Tilburg blijft dé kermisstad

video Omstanders filmen dief op camping WOO HAH!: ‘Ketting met emotionele waarde weg’

16 juli HILVARENBEEK - Op internet is veel verontwaardiging ontstaan over een filmpje dat vorig weekend is gemaakt op de camping van festival WOO HAH! in Hilvarenbeek. Op de beelden is te zien hoe een jongeman een tas steelt uit een tentje, en na een schermutseling met omstanders met de gestolen tas ervandoor gaat.