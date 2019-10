Udenhout in (en uit)? Volgende week even niet over Kreitenmolenstraat

Kapper Zwaans knipt en scheert al bijna 100 jaar Kaatsheu­vel­se mannen

10:23 KAATSHEUVEL - Het bakske koffie zit bij de prijs inbegrepen en tijd om efkes te buurten hebben ze altijd. Herenkapper Zwaans is nog een echte dorpskapper, een begrip in Kaatsheuvel, al bijna honderd jaar. ,,Dat gaan we zeker vieren.”