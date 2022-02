Udenhout keert met nieuw station terug in de tijd

video Ruzie in woning Skaeve Huse in Tilburg mondt uit in steekpar­tij: man gewond naar ziekenhuis

TILBURG - Een man is na een ruzie woensdagnacht omstreeks 03.00 uur gewond geraakt bij een steekpartij in een woning van Skaeve Huse aan de Rueckertbaan in Tilburg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is onbekend wat zijn verwondingen precies zijn.

