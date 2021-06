Udenhouts Blond: nog net geen water uit de Zandleij, maar verder alles uit de buurt

De ondernemingslust van Ammerlaan, eigenaar van supermarkt Plus Ammerlaan, en de bierkennis en het netwerk van Verbunt, manager van ontmoetingscentrum ’t Plein, hebben een echt Udenhouts bier opgeleverd. ,,We zijn hier twee jaar mee bezig geweest. We hebben nog net geen water uit de Zandleij gebruikt, dat gaat wat te ver, maar we gebruiken zoveel mogelijk lokale ingrediënten.”

Quote We hebben nog net geen water uit de Zandleij gebruikt, dat gaat wat te ver. Stefan Ammerlaan

,,De hop is biologisch geteeld bij pluktuin Sprankenhof, de gerst wordt daar straks ook geteeld. We laten het brouwen bij Brouwerij De Nar in Haaren. We vinden het belangrijk dat we een professionele brouwer hebben, maar die hebben we hier in het dorp nog niet”, zegt Verbunt, die ook een van de mannen achter Bierbelevenis in ’t Plein is.

Onder de naam De Kelders van Udenhout gingen de mannen aan de slag. Udenhouts Blond is het eerste resultaat van de samenwerking. Maar zeker niet het laatste. ,,Er zitten nog meer biertjes aan te komen, waaronder eentje met honing van imker Mari van Iersel, maar eerst dit maar eens lanceren”, zegt Ammerlaan.

Etiketten

Op de etiketten een foto van een groep Udenhoutse boeren, bijna allemaal met de platte pet op, die trots en wat onwennig in de lens kijken. Zij staan achter een rij koeien, die zij hebben meegebracht naar een fokveedag rond 1950. De runderen zijn, aan hun keurig staarten te zien, voor de tentoonstelling, extra gekamd en gewassen. Met deze nostalgische foto, in een ontwerp van Pim de Vries, herleven oude tijden, toen Udenhout nog een echt boerendorp was.

Wilma de Jong, viel de eer te beurt om op haar eerste dag als voorzitter van de dorpsraad het eerste vaatje in ontvangst te nemen. Ammerlaan en Verbunt willen het zo symbolisch opdragen aan de gemeenschap van Udenhout. De Jong een geboren Udenhoutse en in haar werkzame leven, dat nog maar net voorbij is, voorzitter van de Raad van Bestuur van Brabantzorg, heeft veel zin in haar nieuwe functie. ,,Ik vind het fijn iets te doen voor Udenhout”, zegt ze.

Brouwer John van der Linden van De Nar, die ongeveer 15.000 liter bier per jaar maakt, omschrijft het Blond als een goed ‘doordrinkbare allemansvriend met een romig en zacht karakter’. ,,Iedereen moet het lekker vinden”, zegt van der Linden. Uitgebreid doet hij voor hoe je een goede schuimkraag op het glas krijgt. ,,Het bier moet lucht krijgen, dus je houdt het glas schuin en schenkt vanaf wat grotere hoogte”, maakt de brouwer duidelijk. Wie dat zelf wil proberen, kan in een aantal winkels en horecazaken in het dorp terecht.