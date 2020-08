Udenhoutse dorpsdokter is nu dorpsherbergier

TILBURG - Huisarts Herman ten Have uit Udenhout is na dertig jaar dokteren een bed & breakfast begonnen in zijn voormalige praktijk.

Uitrusten na een druk bestaan als huisarts. Dat zou niet raar zijn. Maar niet voor Herman ten Have. ,,Ik ben niet zo goed in stilzitten", klinkt het met een lach. ,,Bovendien is vakantie en vrije tijd waardevoller wanneer je gewerkt hebt." Dus wast, strijkt en poetst hij sinds mei om zijn gasten een prettig verblijf te bieden in B&B de Dorpsdokter. Op dezelfde plek als waar hij jarenlang zijn patiënten zag.

Geen feestjes

Het idee voor een bed & breakfast was snel geboren nadat hij in april zijn praktijk beëindigde. ,,Mijn kinderen zitten ook in de gezondheidszorg maar hadden geen behoefte de praktijk over te nemen. Uiteindelijk heeft dokter Van Veenendaal alle patiënten overgenomen." En zo eindigde zijn carrière als huisarts in Udenhout. Bijna ging die zelfs als een nachtkaars uit, omdat de geplande afscheidsfeestjes vanwege corona niet door gingen. ,,In plaats van vele handjes kreeg ik veel kaarten en bedankjes. Dat was overweldigend."

Vanwege diezelfde corona ging ook een geplande vakantie niet door. ,,Dus toen zei mijn vrouw dat we werk gingen maken van de B&B. Het werd een werkvakantie." De voormalige wachtkamer werd eetkamer, zijn spreekkamer de slaapkamer en waar nu de keuken is, zat een halfjaar geleden nog een doktersassistente. Toch herinnert er nog wel het een en ander aan de vorige 'stiel' van Ten Have: aan de kapstok hangt een stethoscoop en in verschillende ruimtes zijn andere verwijzingen naar de voormalige huisartspraktijk te vinden.

Ten Have biedt zijn B&B enkel via verhuursite Airbnb aan. ,,Bewust niet op meer plekken, want we willen eerst eens kijken hoe het allemaal loopt en werkt." Het programma op televisie, waar stellen in elkaars bed & breakfast overnachten en vervolgens beoordelen, helpt Ten Have daarbij. ,,Vooral de aflevering waar een mevrouw op haar buik onder het bed kruipt om te zien of het daar schoon is. Enorm grappig, maar het zette me wel even aan het denken over het runnen van een B&B."

Strijken

Aangezien zijn vrouw nog werkt, draait Ten Have De Dorpsdokter veelal zelf. ,,In mijn prestaties voor beddengoed strijken zit een stijgende lijn. Het is soms wel aanpoten, maar het mooie is dat wat ik altijd zo waardeerde als huisarts, nu nog steeds kan doen: contact met mensen hebben en ervoor zorgen dat het hen goed gaat."