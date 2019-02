Udenhoutse Liza van Doveren weet wat genieten is, al honderd jaar

UDENHOUT - Lang heeft Liza van Doveren- van den Langenberg uitgekeken naar haar honderdste verjaardag op donderdag 21 februari 2019. Familiemens Liza viert dit feest in de Eikelaar in Udenhout, waar ze sinds zes jaar woont. Natuurlijk met haar 8 kleinkinderen, 20 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen.

Dan is het weer even net als vroeger! Allemaal samen aan tafel, een drankje en een hapje erbij, en buurten maar. Liza let op of haar gasten niets te kort komen, en waar ze vroeger graag deelnam aan het gesprek en de familie opvrolijkte met haar opgeruimde karakter en haar gulle lach, is ze nu wat stiller. Maar wat wil je, honderd jaar?

Van Doveren woonde als meisje aan de Zandkant in Biezenmortel, en liep naar school met buurmeisje Sjaan van Hal, die op 10 februari honderd jaar werd. Zoals veel meisjes uit de kinderrijke gezinnen van toen, ging Liza uit werken toen ze na zeven jaar klaar was met school. Dienen bij de nonnen, of bij mensen, die zich een meisje voor dag en nacht konden permitteren.

Liza werkte later bij molenaar Coppens, en daar ontmoette ze Frie van Doveren, met wie zij trouwde in 1946. Het jonge stel ging boeren op de Gijzelsestraat, waar nu zoon Ton en zijn opvolger Mark nu nog actief zijn als boer. In tien jaar tijd kreeg Liza 8 kinderen: 5 meisjes en 3 jongens.