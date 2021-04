Uilen en warme kleuren: ook Studio Giftig voegt muurschildering aan de stad toe

Studio Giftig bestaat uit het in Nederland gevestigde kunstenaarsduo Niels van Swaemen en Kaspar van Leek. Ze waren nog niet eerder actief in de Tilburgse buitenlucht. Maar gezien de hoeveelheid nieuwe muurschilderingen die er binnen een jaar is bijgekomen, was dat slechts een kwestie van tijd.



Niet veel verderop - bij basisschool De Wegwijzer - dook twee weken geleden een vloerschildering van Leon Keer op. Ondertussen is Paul Watty in de binnenstad, aan de Karrestraat, bezig met een gigantische struisvogels-muurschildering.



Hoewel de gemeente druk doende is met een muurschilderingen-project zijn de schilderingen van Watty en van Studio Giftig van andere opdrachtgevers. ,,We zijn gevraagd door Warmtebedrijf Ennatuurlijk”, zegt Kaspar van Leek. Die partij levert de warmte in de Reeshof. ,,De schildering is onze interpretatie van de naam.” Er zit ongeveer een week aan werk in en het werk is schuin tegenover het politiebureau Tilburg-West te vinden.