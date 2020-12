Uit de instelling en op zoek naar een eigen huis. Maar waar?

Cityring werkt fantas­tisch, juist daarom moet ’ie op de schop: ‘Als we niks doen is het pas echt autootje pesten’

13 december TILBURG - Weinig onderwerpen in Tilburg die tot zulke verhitte discussies leiden als het autoluwer maken van de cityring en Ringbaan-West. We hebben meer ruimte nodig in de stad, vindt het gemeentebestuur. En: als we niks doen leven we straks langs een 'verkeersriool'. Makkelijk gezegd, maar hoe zit dat dan?