Uitbater De Vijf Eiken in Rijen na uit de hand gelopen feest: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

RIJEN - Een feest dat uitmondt in een vechtpartij waarbij mogelijk is geschoten. Vijftien mensen worden aangehouden. Uitbater Ad Nooren van eetcafé/zalencomplex De Vijf Eiken in Rijen blikt terug op een roerige nacht. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

“Het is allemaal wat”, verzucht de 73-jarige Nooren. Hij laat in de ontvangstruimte, vlakbij de ingang naar de bewuste zaal, een gaatje in het plafond zien. “De technische recherche heeft gezegd dat het om een kogelgat gaat.”

Hij is sinds achttien jaar uitbater van het eetcafé met feestzaal aan de Oosterhoutseweg. In die zaal ging het in de nacht van dinsdag op woensdag goed mis bij een feest. Nooren vertelt: “Er waren een stuk of honderd gasten op dat feest, onder wie ongeveer dertig kinderen. Er was een meisje van een jaar of drie dat gehuldigd werd en cadeautjes kreeg. Het feest begon om ongeveer zes uur. Ik heb alleen de zaal verhuurd, ze zorgden zelf voor de catering.”

Live muziek

Om de tien minuten neemt hij een kijkje in de zaal. “Er was live muziek, met twee zangeressen.” Volgens Nooren was het een gezellig feest en had hij gaandeweg de avond geen enkele aanwijzing dat het uit de hand zou kunnen lopen. Op een gegeven moment, het was rond kwart voor een, loopt hij vanuit het restaurant met koffie in de hand naar een van de twee keukens. “Daar staan een stuk of dertig mensen die riepen: eruit, eruit. Bel de politie want ze zijn aan het vechten en er wordt geschoten.”

Nooren belt de politie die snel ter plekke is. “Ik mocht niet naar de zaal en moest buiten blijven. Dat heeft tot kwart voor vijf in de ochtend geduurd.”

De politie is massaal uitgerukt. Een arrestatieteam haalt acht mensen uit hun auto, houdt ze onder schot en slaat ze in de boeien. In totaal worden vijftien feestgangers opgepakt. Twee mensen raken gewond en moeten naar het ziekenhuis.



Verhuren

In de feestzaal herinnert anderhalve dag later niets aan de vechtpartij. “Maar er is hier ook niks kapotgegaan”, benadrukt Nooren.

Al jaren verhuurt hij zijn zaal. Altijd ging het goed. En om die reden is hij allerminst blij met die ‘negatieve reclame’ voor zijn zaak. “Ik blijf gewoon mijn zaal verhuren, zoals ik dat al jaren doe. En als ik twijfels heb bij iemand, dan doe ik het niet, gaat het gewoon niet door. Ik had geen reden om te twijfelen aan de mensen die de zaal voor dinsdagavond hadden gehuurd.”

Of hij op 73-jarige leeftijd en na wat hij nu heeft meegemaakt er aan denkt om te stoppen met zijn nering? “Nee, echt niet. Dit is mijn leven. Ik noem het geen werk, maar hobby.”

De politie laat weten dat de vijftien aangehouden mensen in beperking zitten. “We doen verder geen mededelingen", aldus een politiewoordvoerder. Ook wil hij niet zeggen of er wel of niet geschoten is op het feest.

Zorgmelding