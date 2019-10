Uitbaters Schuttershof in Esbeek kondigen ‘met pijn in het hart’ hun afscheid aan

Voor velen in Esbeek kwam het nieuws als een verrassing. Alle leden van de dorpscoöperatie, dat sinds 2007 eigenaar is van het Schuttershof, kregen vorige week een brief over het besluit van Gerrit en Ellen om te stoppen als exploitant. Terwijl iedereen zo tevreden is over het café, dat vaak een voorbeeld is voor andere dorpscoöperaties.



,,We vinden het werk nog steeds superleuk en we zijn ook nog steeds gemotiveerd”, vertelt Ellen. ,,Maar naast het Schuttershof hebben we ook steeds ons installatiebedrijf gehad. Het is altijd erg druk geweest.” De vooruitzichten zijn volgens Ellen zodanig dat die drukte niet minder zal worden. ,,Bovendien heeft onze zoon aangegeven dat hij in het bedrijf wil. Daarom moesten we met pijn in het hart een keuze maken.”