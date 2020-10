Uitblijven zorggelden is smet op begroting Tilburg, ‘Nalatigheid Rijk niet op inwoners afschuiven’

Het college kon vrijdag een meerjarig sluitende programmabegroting aan de raad voorleggen, maar daarin is wel een miljoenenvordering op het Rijk opgenomen. Een gat van ruim 8 miljoen euro in het sociaal domein is gedicht met geld waarvan nog niet zeker is of het Rijk dat ook daadwerkelijk gaat uitkeren.

Nalatigheid

Wethouder Dusschooten: ,,Op een totale begroting van 891 miljoen euro is er best wel een oplossing voor die 8 miljoen te vinden, maar dat zou dan gevolgen hebben voor de samenleving. Wij vinden het niet verantwoord om de nalatigheid van het Rijk af te schuiven op de Tilburgers.”

Met de tussenbalans in juli en de hoofdlijnenbrief in september werd er de afgelopen tijd al uitgebreid voorgesorteerd op de begroting. Daarin staan dan ook geen verassingen meer. Wel zijn door de raad gevraagde aanscherpingen in de begroting opgenomen. Zo is er ruimte gemaakt voor meer muurschilderingen, een inruilactie voor snorfietsen, een topsportfonds, binnenstadmanagement en de havenmeester.

Coronareserve

Ook is er voor het eerst een coronareserve van 1,5 miljoen euro, bedoeld voor initiatieven in de gemeente die niet in aanmerking komen voor reguliere coronacompensaties, maar die volgens de gemeente toch ondersteuning verdienen. Woonlasten dalen licht. Meerpersoonhuishoudens betalen in 2021 4,65 euro minder aan woonlasten, voor eenpersoonhuishoudens daalt dat bedrag met 3,12 euro.

Wethouder Berend de Vries (D66): ,,Er zijn steden waar ze nu moeten nadenken over het sluiten van een zwembad of bibliotheek. Dat hoeft hier gelukkig niet. Wij kunnen onze koers vasthouden en investeren in de stad om straks sterker uit de crisis te komen.”