Uitbreiding en nieuwbouw ETZ levert 121 bezwaren op

TILBURG - Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg staat aan de vooravond van een enorme uitbreiding. Het gaat zijn spoedzorg concentreren in een nieuwbouw bij locatie ETZ Elisabeth. Ook alle verpleegafdelingen - waar patiënten overnachten - komen op deze plek, evenals een nieuwe parkeergarage. De bouw start in 2022, ingebruikname is in 2025. Het is de opmaat naar een volledig nieuw ziekenhuis.

