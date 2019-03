Uitbreiding spoedhulp Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vandaag in gebruik

GGD passeert gemeente Tilburg: tóch naar Reitse­plein

14 maart TILBURG - De GGD verkast in Tilburg volgend jaar tóch naar een kantoorgebouw aan het Reitseplein. Daarmee passeert het bestuur de gemeente Tilburg die tot op het laatst alles in het werk stelde om de organisatie te behouden in het het aloude onderkomen aan de Ringbaan-West.