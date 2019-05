Uitbreiding Tilburgs filmtheater Cinecitta in de wachtkamer door ruzie met overburen

Het vernieuwde Cinecitta aan de Willem II-straat in Tilburg is een aanwinst voor de stad: dat is ook de mening van Ad de Wolf. Maar het uitbreidingsplan van Paul Vermee en echtgenote Nettie Verhagen is bij deze overbuurman in slechte aarde gevallen. Die twee nieuwe ondergrondse filmzalen: ook prima. ,,Maar er moest zo nodig nog een dertien meter hoog atrium aan, pal tegenover onze woning. Dat betekent een flinke verandering van ons uitzicht, minder licht in huis, aantasting van ons woongenot", zegt De Wolf.