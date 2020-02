Uitgebreid onderzoek naar mishandeling Tilburgse Cindy (24) na opmerking over coronaviruslied

Man aangehou­den vanwege fatale mishande­ling in Eindhoven

12:19 BEST/EINDHOVEN - De politie heeft een 25-jarige man uit Geldrop aangehouden in verband met de fatale mishandeling van een 33-jarige man uit Best. Hij werd zondag 16 februari zwaargewond op straat aangetroffen in Eindhoven en overleed later aan zijn verwondingen.