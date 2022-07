Uitgelaten roze mensenmenigte baant zich een weg door de stad, voor Roze Maandag: ‘Hoe mooi is dit’

Na een lange voorberei­ding is het zover: nieuw gezond­heids­cen­trum verrijst aan Tilburgse Conservato­ri­um­laan

TILBURG - De fundering is al gelegd en als de bouw volgens plan verloopt opent in het voorjaar van 2023 een nieuw gezondheidscentrum aan de Conservatoriumlaan in de Tilburgse wijk De Reit. Met oude bekenden en nieuwe gezichten als beoogde gebruikers.

21 juli