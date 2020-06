Uitkijktoren Moerenburg krijgt een betaalpoort, zoals toren in Spoorpark

TILBURG - De uitkijktoren in Moerenburg krijgt een tourniquet. Dat is een draaihek zoals bij de Kempentoren in het Spoorpark. Iemand die de toren straks wil beklimmen krijgt toegang als hij bij de entree digitaal betaalt.

Dit maakt het mogelijk om de toegang tot de toren beter te reguleren. Ook moet het poortje voorkomen dat de toren in de late uurtjes door onverlaten wordt beklommen.

Eigenlijk zou in Moerenburg - bij knooppunt De Baars - ‘Een lus in het landschap worden geplaatst. Het publiek had voor die toren gekozen, maar de realisatie van dat kunstwerk is afgeblazen omdat er twijfels waren over de constructie.

Als alternatief is gekozen voor ‘De Nieuwe Herdgang’. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze toren zowel technisch als financieel haalbaar is. Deze toren is ontworpen door kunstenares Nina Aalbers. Zij is opgegroeid in Tilburg.

Afgelopen jaar is het ontwerp verder uitgewerkt. Daarbij is gekeken naar het gebruik van hout in de constructie en de afsluitbaarheid van de toren. Oorspronkelijk zou de toren van hout zijn, maar nu is toch gekozen voor staal. De uitkijktoren bestaat uit een thermisch verzinkte constructie om erosie van staal te voorkomen. De stellage wordt bekleed met de duurzame houtsoort Accoya. De wanden van de toren zijn in het laatste ontwerp opengewerkt, dat was voorheen niet zo.

Het plan is met omwonenden besproken. Zij vroegen onder meer om rekening te houden met de biodiversiteit bij de aanplant van nieuwe bomen en grasmengsel.

Inmiddels is er een definitief ontwerp voor de toren en wordt de laatste hand gelegd aan het landschappelijk plan. Dit gebeurt in samenspraak met het Waterschap en Rijkswaterstaat, vanwege de plannen voor de verbreding van de A58. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd en de aanbesteding wordt opgestart.