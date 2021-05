Uitlaatgassen, rotzooi en ruzies. Bewoners zijn na jaar helemaal klaar met milieustraat-files

In Memoriam: Toon wilde leven, óók als Miss Antoinette

18 mei TILBURG - Openlijk homoseksueel in een tijd dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend was, grondlegger van de Tilburgse travestie. Toon van Hoof besloot ‘te doen wat hij wilde doen’ en dat was al genoeg. De geliefde horecaganger, begenadigd zanger en paradijsvogel overleed op 85-jarige leeftijd, in zijn slaap.