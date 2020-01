Uitreiking Michelinsterren: hoe kijken deze drie Brabantse restaurants terug op hun eerste ster?

Auto rijdt sloot in naast A58 bij Moergestel: weg weer vrij

14:50 MOERGESTEL - Op de A58 ter hoogte van Moergestel is een automobiliste in de sloot terechtgekomen. Eén rijstrook van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg was dicht. Inmiddels is de weg weer vrij.