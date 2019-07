Uitslaande brand bij Banketgroep op industrieterrein Kraaiven in Tilburg

Gehuldigde Duncan Laurence gaat ook naar de Verenigde Staten

11:56 Vestingstad Hellevoetsluis was donderdagmorgen in extase: Eurovisie Songfestival-winnaar Duncan Laurence is gehuldigd. De gemeente eerde Duncan voor deze historische prestatie met een gemeentelijke onderscheiding: de Jan Blankenspeld. De zanger, die zijn opleiding genoot in Tilburg, maakte daarnaast bekend naar de Verenigde Staten te gaan om nieuwe nummers te schrijven.