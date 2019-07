Uitzendbureau ex-bajesklanten start in Tilburg

Na Arnhem, Rotterdam en Almelo is Tilburg de vierde stad in het land waar het bureau neerstrijkt. ,,Ik denk dat we in deze regio de komende tijd honderd tot honderdvijftig mensen kunnen plaatsen”, zegt eigenaar Hilal Makhoukhi. ,,Waar ik dat op baseer? Op de contacten met bedrijven die we al hebben en aan het opbouwen zijn. Er is veel welwillendheid. En natuurlijk is momenteel de vraag naar personeel ook groot.” Zeker in de bouw kunnen zijn cliënten goed terecht, de installatie van zonnepanelen is een populair werkterrein.