Uitzicht op de skyline én op vrachtwagens: de nieuwe uitkijktoren bij De Nieuwe Herdgang is ‘heel fraai’

Hans Weetink (74) was er als de kippen bij. Begin deze week was hij via de steile stalen trap naar het hoogste punt van uitkijktoren De Nieuwe Herdgang geklauterd. Dat klimmen was te doen, maar het vinden van de toren bleek een opgave. Hij had het imposante bouwwerk al uit de verte gezien, vanaf de A58, en meerdere malen geprobeerd het gevaarte fietsend en wandelend te bereiken. Dat viel tegen, drukke snelwegen blokkeerden de doorgang. Maar nu hij de toren - een ontwerp van de in Tilburg opgegroeide kunstenares Nina Aalbers - eenmaal heeft gevonden, keert hij vaker terug. Deze keer met zijn kleinkinderen Lucas(8) en Lotte (9). ,,Het is een prachtig bouwwerk, heel fraai.”