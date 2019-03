Uitzichttoren Spoorpark wordt zo hoog als een flat: abseilen kan, tokkelbaan volgt misschien

De toren wordt het grote broertje van de Flaestoren , dat is de toren die sinds 2011 boven landgoed De Utrecht uittorent, op de grens van Esbeek en Lage Mierde. Die toren is al imposant met zijn uitzichtpunt op 18 meter, in Tilburg komt er nog eens 18 meter bovenop. ,,Tilburg telt veel hoge punten, veel hoge gebouwen, waar je niet zomaar op kunt”, zegt Wiet van Meel, betrokken bij de bouw. ,,Hier wel. Je kunt straks heel de stad zien.” Deze week gaat de eerste schroef voor de fundering de grond in, in oktober - een paar maanden na de opening van het park - wordt de Kempentoren in gebruik genomen. ,,Half januari wisten we pas 100 procent zeker dat de toren haalbaar was”, aldus Van Meel. De naam Kempentoren verwijst naar het gebied waar de Flaestoren staat. Stichting De Torenbouwers stond aan de wieg van de Flaestoren en tekent nu voor de bouw van de Tilburgse panoramatoren.

‘Dikke zeven ton’

,,Op die manier wordt er een link tussen Tilburg en de Kempen gelegd”, vertelt Van Meel. Zo worden de 200 traptreden door Kempische bedrijven en instellingen geadopteerd. Daarmee wordt een deel van de benodigde kosten binnengehaald. En er is nogal wat financiering nodig: oorspronkelijk was de financiering op 250.000 euro geraamd, uiteindelijk bleek er ‘een dikke zeven ton’ nodig te zijn. ,,Een eerste ontwerp kwam niet boven de naast het Spoorpark gelegen flats uit, het moest een hogere versie worden.” Voor de financiering zijn gesprekken gevoerd met de lokale Tivoli- en Rabo-fondsen en leningen afgesloten bij de bank en provincie Noord-Brabant. Die laatste partij brengt het leeuwendeel in: zo'n vier ton. Het geld wordt terugverdiend met de entree, vertelt Van Meel. Het eerste jaar wordt er anderhalve euro gevraagd aan de mensen die de toren willen beklimmen (bij de Flaestoren bedraagt de entree één euro).

Abseilen en tokkelbaan

Ook met het beklimmen en abseilen van de toren willen De Torenbouwers uit de kosten komen. ,,We zijn in gesprek met de kwartiermakers van het park om te kijken hoe we dat vorm geven”, aldus Van Meel. Ook wordt er nagedacht over een tokkelbaan vanuit het uitzichtpunt. ,,Maar pas over een jaar. Bij het Spoorpark waakt het bestuur er terecht voor dat het meteen een groot circus wordt.” Hij lacht: ,,Sowieso hebben we het nu veel te druk met de realisatie van de toren, we weten pas een sinds begin dit jaar dat ‘ie er in deze vorm komt.”