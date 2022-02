‘Uitzonderlijk hoog’ aantal fietsendiefstallen bij winkelcentrum De Poort in Oirschot

Zo werden in 2020 28 fietsen gestolen in de gemeente Oirschot, waarvan 8 bij winkelcentrum de Poort. In 2021 was het aantal gestegen naar 51 op gemeenteniveau, waarvan 32 bij het winkelcentrum. En dit zijn de bekende cijfers. Volgens de politie is het mogelijk dat er meer fietsen zijn gestolen maar dat de eigenaren daarvan geen aangifte hebben gedaan.