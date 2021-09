Ultieme oproep van Schoolstraat in Moergestel: ‘Pak het drukke verkeer aan’

MOERGESTEL - Andermaal roepen bewoners van de Schoolstraat in Moergestel de gemeente op om hun straat verkeersluwer te maken.

In een brief aan het Oisterwijks college spreekt de vereniging van eigenaren van de Bokkenhoek over een ‘ultieme poging om tot een constructieve totaaloplossing te komen’.

Twee jaar geleden zou PGB-wethouder Dion Dankers de buurt al een herindeling van de Schoolstraat toe hebben gezegd.

In maart riep PGB-raadslid Marieke Moorman het college tot kortetermijnmaatregelen op. VVD-wethouder Anne-Cristien Spekle, inmiddels verantwoordelijk voor verkeer, vroeg Moorman daarop of zij haar in contact met de buurt kon brengen.

Dat was wat de dorpsraad van Moergestel betrof symptomatisch voor het gebrek aan aandacht voor de verkeersoverlast in Moergestel.

Overloop van A58

Volgens de laatste noodoproep vanuit de buurt is de situatie er niet beter op geworden. De Schoolstraat zou als de 5e of 6e baan van de A58 dienst doen, wanneer het daar overloopt. Het wegdek is verwaarloosd. Er wordt te hard gereden. Vracht- en landbouwverkeer trilt door tot in de huizen. En de dichte bebouwing fungeert als een klankkast.

Aan die kritiekpunten voegen de veelal oudere bewoners van de Bokkenhoek het parkeerprobleem rondom hun wooncomplex toe. Door de appartementen van Moers Midden en de nieuwbouw op het terrein van de Boerenbond zou de parkeerdruk in de aanpalende Pastoor de Louwstraat fors zijn toegenomen.