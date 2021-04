Ultrafietser Max van Kempen uit Moergestel rijdt in vier dagen naar Italië

Hij begint in Oisterwijk, waar zijn vrienden hem uitzwaaien, en eindigt in Caorle, een Italiaanse strandplaats dichtbij Venetië. Binnen vier dagen moet hij op zijn bestemming zijn. Ook mag hij maar kort pauzeren tijdens zijn tocht.

,,Het marketingbureau waar ik stage liep is mijn begeleidingsteam geworden, samen met mijn ouders en mijn school.” Zijn begeleiders binnen The Independent Cycling Team helpen hem bij zaken als promotie en voeding. Ze gaan ook met hem mee naar Caorle. Op dit moment is hij nog de enige renner binnen het team. Hij hoopt dat dit verandert na zijn tocht.

Enorme risico's

Tijdens zijn fietstocht legt Van Kempen 17.000 hoogtemeters af. ,,Het klimmen zelf is top, maar je moet goed opletten tijdens de afdalingen, vooral als je moe bent. Na 1200 kilometer gefietst te hebben, is het moeilijk om gefocust te blijven.”

Met zijn fietstocht treedt de sportieve Van Kempen in de voetsporen van mede-Moergestelnaar Guus Moonen. In 2010 fietste die 10.000 kilometer non-stop rond Moergestel in minder dan 23 dagen.

Van Kempen raakte hier als zevenjarige zó door geïnspireerd dat hij zelf ging fietsen. Twee jaar later reed hij al 1000 kilometer rond Moergestel. Hij heeft veel samengewerkt met Moonen, maar wil nu op zijn eigen benen staan. Anders dan zijn voorganger gaat hij wel de hoogte in tijdens zijn zomertocht.

,,Als ik binnen gezond en wel aankom bij de Italiaanse kust, dan is mijn rit geslaagd. Dan is het tijd voor een pizza.”

MOERGESTEL - Dé ster van Moergestel Fietsdorp wordt dit jaar de 9-jarige Max van Kempen. Hij is volop in training om in mei vier dagen non-stop rondjes om zijn dorp te gaan fietsen, over de route van zijn grote voorbeeld Guus Moonen. Moonen haalde in 2010 het Guinness Book of Records toen hij 10.000 kilometer lang rondjes om Moergestel fietste.

Dit jaar gaat Max van Kempen eenzelfde soort avontuur aan. Op de schaal van een 9-jarige natuurlijk: vier dagen lang, van hemelvaartsdag 17 mei tot en met zondag 20 mei, rijdt hij non-stop rondjes om Moergestel. In totaal verwacht de jongen tussen de 800 en 1000 kilometer af te leggen. Daarbij zamelt Max geld in voor een door hemzelf bepaald goed doel: Villa Pardoes. “Mijn broer heeft al een paar keer in het ziekenhuis gelegen. Daar zag ik ook Villa Pardoes”, vertelt de jonge fietser.

Het is niet het eerste fietsavontuur dat Max van Kempen aangaat. In 2010 fietste hij in de schaduw van Moonens recordpoging 100 kilometer non-stop. “Als Max zegt: ‘Ik wil dat’, dan moet er veel gebeuren wil dat niet lukken”, vertelt zijn vader Marco. En het enthousiasme van de jonge ultrafietser werkt aanstekelijk: het team dat voorgaande jaren Guus Moonen hielp staat nu Max van Kempen bij in zijn trainingen: twee à drie keer per week traint hij in sportschool Il Cuore van Trisha Moonen (dochter van...), oud-topwielrenster Mirjam Melchers begeleidt hem.

Volledig scherm De 9-jarige Max van Kempen begon in 2012 aan zijn monsterfietstocht voor Villa Pardoes. © Tim Rijnhout / PVE

Vader Marco van Kempen benadrukt dat de gezondheid van zijn zoon voorop staat tijdens zijn inspanningen. “Daarom rijden er tijdens zijn rit altijd minimaal twee volwassenen mee die Max goed kennen. Die weten wanneer het voor hem beter is om af te stappen en die ook het overwicht op hem hebben om dat voor elkaar te krijgen. Want de gezondheid van Max is het belangrijkste van alles. Daarom hebben we ook besloten dat het niet mogelijk is om per gereden kilometer te sponsoren, dat legt te veel druk op Max.”

Per dag zal Max van Kempen ongeveer twaalf uur fietsen, over de route van 16,6 kilometer rondom Moergestel die Guus Moonen ook reed. De gekozen route is niet alleen een ode aan Max’ voorbeeld, maar misschien ook wel een voorschot op wat komen gaat. “Max heeft tegen Guus gezegd dat hij ooit zijn record af wil pakken”, aldus vader Marco.

Bij de middenstand in Moergestel en Oisterwijk komen collectebussen te staan, waarin mensen hun sponsorbijdrage voor Max van Kempen kunnen doneren.