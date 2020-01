Ulveblod is opvolger Tilburgse band Nihill. Te horen op Roadburn

UPDATE Vooruit­zicht is somber voor werknemers failliete drukkerij Gianotten in Tilburg

17:07 TILBURG - De voortekenen waren er al, nu is het een feit: drukkerij Gianotten in Tilburg is bankroet. De rechtbank in Breda sprak dinsdag het faillissement over het bedrijf aan de Bredaseweg uit. Curator Bart Louwerier gaat de komende weken na ‘of we nog iets kunnen redden’.