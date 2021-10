Unieke combi in Tilburg: senioren wonen samen met jongeren met autisme, ‘kletsen en ICT-problemen oplossen’

TILBURG - Wat gebeurt er als je jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) in hetzelfde appartementencomplex laat wonen als senioren? In de Duynsberg in Tilburg zorgt die combinatie voor saamhorigheid, gezellige gesprekken én praktische ICT-hulp wanneer nodig. Voor de jongeren is de plek tussen de senioren de laatste stap op weg naar zelfstandigheid.