MINICOLLEGETILBURG - Er wordt heel veel onderzoek gedaan op de Tilburg University (UvT). Deze zomer geven onderzoekers een mini-college in de krant over hun vakgebied. Met vandaag David Peeters, die iedereen adviseert een tweede (of derde) taal te leren om de hersenen gezond te houden.

Als David Peeters wat wil vertellen over taal en de hersenen, start hij graag bij het fenomeen talenknobbel. In de achttiende eeuw dacht men nog dat één hersengebied verantwoordelijk was voor al onze taal, van begrijpen tot spreken. Dat hersengebied kon letterlijk groeien als je goed was in taal, helemaal als je er meer dan één sprak. Ziedaar de knobbel. ,,Maar dat idee is inmiddels wel verworpen", stelt Peeters, die als universitair docent vooral hersenonderzoek doet naar taal. Dat gebeurde ook al in de negentiende eeuw, toen men onderzoek deed op net overleden patiënten. Van mensen die slecht konden praten of taal slecht begrepen, was een verschillend hersengebied niet helemaal intact. Spreken en begrijpen liggen dus op een andere plek opgeslagen, was het idee.

Maar tegenwoordig is onderzoek op levende en gezonde mensen gewoon mogelijk. En met bijvoorbeeld MRI-scans worden weer heel andere conclusies getrokken. Het kortst samengevat: het is allemaal wel ietsjes complexer. ,,Ons taalvermogen wordt ondersteund door netwerken van hersengebiedjes, die met elkaar in contact staan en samen worden geactiveerd. Dat bevinden zich voor taal grotendeels in de linkerhersenhelft”

En hoe zit dat dan met iemand die twee talen spreekt? ,,Interessant aan een tweetalige is dat hij of zij dezelfde niet-talige gedachten in verschillende talen kan uitdrukken.” De vraag is dan waar de woorden uit verschillende talen nu opgeslagen liggen. In lijn met de conclusie dat een talenknobbel niet bestaat, blijkt dat er is er dus ook niet één gebiedje voor Frans en één gebiedje Engels is. ,,Bij mensen die meerdere talen spreken, zijn juist ongeveer dezelfde gebieden actief wanneer ze zich uitdrukken in verschillende talen.”

Eerder dementie

Eigenlijk ben je de taal die je niet gebruikt constant aan het onderdrukken voor de taal die je op dat moment nodig hebt, zegt Peeters. En ja, als je de taal die je onderdrukt niet genoeg gebruikt, vergeet je deze ook weer. ,,Hersencellen die niet gebruikt worden, sterven langzaam af of worden voor nuttigere zaken ingezet, dat geldt dus ook voor niet gebruikte taalcellen. Van mensen die blind zijn, is bijvoorbeeld bekend dat hersencellen die voor zien nodig zijn, ingezet kunnen worden voor taal.”

Zo kun je door het leren van een taal je hersenen wel in een goede conditie houden en je taalhersencellen flexibel houden. ,,Uit onderzoek onder mensen die aanleg hebben voor dementie blijkt dat mensen die regelmatig een tweede taal spreken, gemiddeld 4,5 jaar later symptomen krijgen.”

Wat dat betreft geeft de toenemende rol van Engels in de maatschappij, ook op de Tilburg University, toch een dubbel gevoel. ,,Het zorgt ervoor dat mensen vaker switchen tussen talen, maar het is wel belangrijk dat het Nederlands niet verdwijnt.” Peeters’ belangrijkste tip: ,,Probeer je gewoon eens vaker uit te drukken in een andere taal.”