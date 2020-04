Universiteit Tilburg blijft bij online surveilleren, maar beperkt het wel

Opeens heeft Tilburg twee nieuwe muurschil­de­rin­gen, binnenkort komen er nóg drie aan: ‘Gaat lekker zo’

13:47 Do 20 apr: Het gaat lekker met de missie om in 2020 een flink aantal nieuwe muurschilderingen in de stad aan te brengen. Deze week doken twee nieuwe exemplaren op: in de Rankenstraat en de Telefoonstraat. En er zitten er nog zeker drie in de pijplijn, vertelt kunstenaar Erik Veldmeijer.