Unmute Us ook in Tilburg de straat op: ‘Frikandellenbeleid’

Het protest werd eerder al gehouden in Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Voor de volgende protestmars - zaterdag 11 september om 14 uur - sluit Tilburg zich daarbij aan. ,,Als het zo doorgaat bestaat de evenementenbranche over een half jaar niet meer", zegt Thom Oosterhout, mede-organisator van het Tilburgse protest. Hijzelf verloor zijn baan, de Tilburger deed als zzp’er ondersteunend werk bij evenementenbureaus. ,,Ik ben een half jaar in het magazijn gaan werken. Dat is emotioneel niet hetzelfde en heeft financieel ook veel gevraagd. Om Hugo de Jonge aan te halen: het schuurt. De centrale boodschap van Unmute Us is dan ook dat er wordt gemeten met twee maten.”

Twee maten

Voor dat met twee maten meten wijst Unmute Us op het doorgaan van grootschalige sportevenementen, van voetbal tot Formule 1 afgelopen weekend. Daar is de protestbeweging absoluut voorstander van. ,,Te gek om te zien dat het kan, de Formule 1", zegt Dirk Stolk van Unmute Us. ,,En goed dat het mag, duizenden mensen die samenkomen en dan straks drie besmettingen. Maar dan óók de festivals en evenementen weer open.” Want het voelt of ze keihard genaaid worden, vertelt de Tilburger. ,,Wij mogen nog geen dj op ons terras hebben staan, ook niet als de bezoekers gewoon moeten blijven zitten.”

70.000 mensen

De ‘Unmute Us’-beweging komt voort uit de dancefestival-wereld en wist in een paar weken de volledige evenementensector (plus de bezoekers) achter zich te scharen. Tijdens het eerdere protest - op 21 augustus - kreeg de mars 70.000 mensen op de been. Volgens de organisatie ‘kunnen en moeten alle festivals en evenementen op volle capaciteit open’. Het protest in Tilburg duurt zaterdag van 14 tot 17 uur. Over de route, start en finish is nog niets bekend. Daarvoor is Unmute Us in overleg met de gemeente. De route komt op de website van Unmute Us te staan.

‘Frikandellenbeleid’. Verklaring Tim Frenken, nachtburgemeester van Tilburg:

,,We zijn met de hele sector nog steeds de dupe van het patsergedrag van ons kabinet afgelopen juni. Toen moest zo nodig alles in één keer tegelijkertijd open, iedereen was verbaasd. Maar hey, wat kan dat kan. Of toch niet, toen ging het mis. Van een ‘wir-schaffen-das’ mentaliteit zijn we ineens naar een bange schildpad gegaan. We blijven nog rustig in onze schild tot we 110 procent zeker weten dat wereld weer volkomen veilig is.

Ondertussen om ons heen openen vele landen hun deuren naar de evenementensector weer, terwijl we in Nederland worden zoetgehouden met de ‘festivals voor 750 mensen mogen weer!’-grap. Het garantiefonds is nog steeds een bende en er worden vanaf 1 oktober een hoop steunpakketten beëindigd. Het nachtleven en de evenementensector hangen aan een zijden draadje boven een keidiep ravijn.

En in plaats van dat de overheid dat draadje dikker maakt, worden we belast met torenhoge accountantskosten om onze steunaanvragen te laten motiveren, klachten en onzekerheden van ticketkopers welke we maar geen duidelijkheid kunnen geven en generieke regels die door iedere driehoek weer anders worden geïnterpreteerd en gehandhaafd. We zijn echt de speelbal van het coronabeleid geworden.

Die onduidelijke veel-te-breed interpreteerbare regels zorgen op dit moment ook nog eens voor veel ongelijkheid en scheve gezichten onderling. Geplaceerd is in de ene stad ‘zitten is zitten en de hele avond blijven zitten’ maar als enkele mensen staan (op hun zitplek) kun je je kiet sluiten. In voetbalstadions mogen mensen ineens wél staan op hun zitplek en naar de bar lopen. En nu zien we ook voorbeelden, zoals de Formule1, waarbij geplaceerde mensen wel vrij naar foodtrucks mogen lopen, naar podia of naar merchandise-stands zolang ze maar ergens een zitplek hebben gehad.

In diverse steden zoals Breda mag, met de ontheffing van een evenementenvergunning, wel een disco bingo op het terras worden georganiseerd. In Tilburg mag dat niet en moet bijvoorbeeld studentenvereniging Plato, waar ze een festival wilden organiseren bij hun soos, verkassen naar het Willemsplein. Exact hetzelfde feest, exact dezelfde mensen, aantallen en regels. Maar op een andere plek en dus veel meer kosten voor ze. Terwijl het besmettings- of veiligheidstechnisch echt 0.0 verschil maakt.