Up-New: Tilburg en Waalwijk lopen voorop met centra voor hergebruik textiel en leder

TILBURG/WAALWIJK - Het Drögepand naast het Textielmuseum in Tilburg gaat onderdak bieden aan een centrum voor circulaire vernieuwing in de textielsector. In Waalwijk komt een soortgelijke 'hotspot’ voor leder. Het worden ontmoetings- en werkplekken waar iedereen kan ervaren hoe efficiënt hergebruik in de praktijk werkt.

In de regio staan zes van dergelijke centra onder de naam Up-New op stapel. Ze worden allemaal gekoppeld aan een eigen online-portaal. Dat alles moet een zwengel geven aan innovatie en samenwerking in de circulaire economie in Midden-Brabant, en die ook laten zien aan inwoners. Iedereen met slimme ideeën voor hergebruik of een startersplan kan er ook binnenlopen.

Samenwerking meerdere partijen

In Tilburg sloegen het Textielmuseum/TextielLab, recyclingbedrijf Wolkat en economisch samenwerkingsprogramma Midpoint Brabant de handen ineen voor de exploitatie van Up-New Textiles. De kersverse ondernemerscoöperatie Leather Made Smart, de gemeente Waalwijk en opnieuw Midpoint tekenden donderdag een intentieovereenkomst voor de vestiging Up-New Leather Made Smart.

In de voormalige wollenstoffenfabriek van George Dröge in de Goirkestraat in Tilburg kan het publiek straks onder meer zien hoe het sorteren, vervezelen, spinnen en opnieuw tot weefsels verwerken van gebruikt textiel in zijn werk gaat. Er komen testlabs voor het verven van textiel met natuurlijke kleurstoffen en een machine voor watervrij textielverven. Gedacht wordt ook aan een topniveau-winkel in vintage kleding. Up-New Textiles kan naar verwachting in 2022 openen. ,,We hopen spoedig een exploitatieplan te kunnen aanbieden aan de gemeente Tilburg, eigenaar van het pand", zegt Herman Gels, programmamanager circulaire economie bij Midpoint Brabant.

Volledig scherm Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant), Peter Konijnenburg (initiatiefnemer Leather Made Smart) en Ronald Bakker (wethouder Economie gemeente Waalwijk) ondertekenen de intentieverklaring. © gemeente Waalwijk

Een locatie voor Up-New in Waalwijk is nog niet bekend, bij de zoektocht wordt het SchoenenMuseum betrokken. Maar ook daar gaat het erom te laten zien hoe je als ondernemer, student of burger aan de slag kunt met hergebruik van materiaal. Gels: ,,Essentieel zijn de ideeën die loskomen om deze regio vooruitstrevend te laten zijn in circulaire vernieuwing. En die hoeven niet alleen van gangbare ondernemers te komen. Het kan ook iemand in een garagebox zijn.”

De genoemde centra in Tilburg en Waalwijk zijn het verst gevorderd in de voorbereiding. Op de rol staat verder onder meer een circulair ambachtscentrum in Tilburg, zeg maar een milieustraat-nieuwe-stijl. Het Brabants Afvalteam, La Poubelle, Kringloop Tilburg zetten die met hulp van Midpoint, Kennispact MBO Brabant en de gemeente in de steigers.

Drie miljoen euro voor voorbereiding

In de voormalige leerlooierij van Van den Assum aan de Heuvelstraat in Dongen is eveneens een Up-Newcentrum voor leer voorzien. Bekeken wordt of in Gate 2 te Rijen (‘smart industry’) en in de Tilburgse Spoorzone (nieuwe technologie) ook centra kunnen komen.

Voor de voorbereiding van de centra is 3 miljoen euro beschikbaar. Een derde komt van het Rijk, een derde van de gemeente Tilburg, de rest moet door samenwerkende ondernemers bijeen worden gebracht. Eenmaal in bedrijf moeten de Up-News zichzelf kunnen bedruipen.