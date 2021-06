Uren wachten in rij bij Oisterwijkse teststraat om vanavond te kunnen stappen in Tilburg

OISTERWIJK - Nu testen om vanavond voor het eerst weer te kunnen stappen in Tilburg. Het Testen voor Toegang gaat in Oisterwijk niet van een leien dakje. Jongeren moeten er uren in de rij staan.

De teststraat ingericht in De Leye, het pand waar het zwembad was gevestigd. De schattingen in de rij gaan uit van een wachttijd van een uurtje of twee. De grote meerderheid die de rij trotseert wil vanavond op stap in Tilburg.

In Tilburg is geen locatie voor Testen voor Toegang, waardoor wel uitgeweken moet worden naar omliggende plaatsen. Hier staat waar wel getest kan worden.

Uitslag op tijd?

Het is de vraag of iedereen op tijd de uitslag binnenkrijgt. Op de website van Testen voor Toegang staat: ‘Door een vertraging in het IT systeem kunnen momenteel de wachttijden oplopen en het verkrijgen van je testuitslag langer duren. We werken met spoed aan een oplossing.’

Testen voor Toegang, de organisatie die de sneltesten regelt in opdracht van de overheid, meldt de drukte bij sommige teststraten en de ICT-problemen. Morgen gaan voor het eerst in vijftien maanden de discotheken en nachtclubs weer open, maar wie er binnen wil moet een vaccinatie- of testbewijs laten zien. Testen voor Toegang ziet daardoor ‘een grote toename’ van het aantal mensen dat getest wil worden.

Er staan ook een paar mensen die morgen naar de TT in Assen willen. ,,We kunnen morgen gaan, maar dan zal er ook wel een rij staan”, verwacht een wachtende man.