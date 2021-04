Urenlang grote waterstoring in Tilburg en omgeving

In de hoofdwaterleiding waren twee grote scheuren ontstaan. Dat gebeurde zaterdagochtend rond 04.00 uur. Het is niet bekend hoe de waterleiding kon scheuren. Mogelijk kan je in Tilburg en in de omgeving nog last hebben van bruin water. Brabant Water laat ook weten dat bruin water niet schadelijk is voor de gezondheid. Er wordt geadviseerd bij bruin water de kranen in huis even dicht te houden. Na een half uur komt er bijna geen bruin gekleurd water meer uit de leidingen.