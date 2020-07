Uroloog Paul Kil onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Pesterij met kippenpoot­je zorgde voor vonken tussen Tjeu en Lia

11:30 KAATSHEUVEL - Een kippenpootje heeft ervoor gezorgd dat de vonken tussen Tjeu Hendriks en Lia Hendriks-Ariëns veranderden in vuurwerk. De aantrekkingskracht was er al vanaf het eerste moment dat ze elkaar zagen op de tennisbaan bij Druten, maar het eerste contact ontstond pas toen Tjeu een kippenpoot in de capuchon van Lia gooide. ,,Was sich liebt, das neckt sich."