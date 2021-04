Uur na uur moeten Josja en Leon afval prikken voor een schoon Spoorpark: ‘Mentaliteit is beschamend’

VIDEO Drie dagen zon in de week voor Pasen: aspergete­ler Piet wrijft zich in de handen

31 maart UDENHOUT - In de week voor Pasen drie volle dagen zon. Voor aspergetelers had het niet beter kunnen uitpakken. In de ochtend koestert Piet van Iersel op een van zijn akkers in Udenhout de temperatuur die met de minuut de hoogte in gaat. ,,Dit is wat we nodig hebben.”