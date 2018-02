UWV-gebouw Tilburg weer open, oorzaak trilling nog onduidelijk

Gemeente Oisterwijk mag einde maken aan cursussen in schuur Heusdensebaan

9:24 DEN HAAG/OISTERWIJK - De gemeente Oisterwijk dreigt trainingsbedrijf 4 ID 2 terecht met een dwangsom als het geen einde maakt aan het geven van cursussen in een veldschuur bij een boerderij aan de Heusdensebaan. Dit heeft de Raad van State uitgemaakt in het hoger beroep van het gemeentebestuur. De dwangsom van 5.000 euro per geconstateerde overtreding kan oplopen tot 30.000 euro. De gemeente trad op tegen 4 ID 2 nadat een buurman had geklaagd.