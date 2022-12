Vader (84) en zoon (55) verdacht van lassen drugsketels in Tilburg, politie valt pand binnen

Ze zouden daarvoor de werkplaats van hun lasbedrijf gebruiken, dat achter het woonhuis is gevestigd. De 84-jarige vader en zijn 55-jarige zoon zetten hier volgens de politie ketels in elkaar die gebruikt worden voor het fabriceren van synthetische drugs. Agenten hielden het tweetal rond 08.30 aan.

Onderzoek

In 2020 ook Tilburgse ketelbouwer opgepakt

Twee jaar geleden stuitte de politie ook in Tilburg op een ketelbouwer die in de drugsindustrie actief was. In september 2020 werden zeventien invallen gedaan in een actie tegen deze man. Zo’n tweehonderd agenten waren hierbij betrokken. Naast deze hoofdverdachte verrichtte de politie nog meer aanhoudingen.