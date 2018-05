Vader herkent zoon (15) op tv als de Tilburgse embleemdief en geeft hem aan: duizenden euro’s aan schade

Alwéér aanranding in trein vanuit Tilburg: man (21) opgepakt

9:38 BREDA/TILBURG – Voor de derde keer in korte tijd is er in Nederland een vrouw in een trein aangerand. Agenten hielden maandag op het station in Breda een man aan nadat hij een 24-jarige vrouw zou hebben betast. Volgens de politie gaat het om een 21-jarige Roosendaler.