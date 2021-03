Vakantie dan maar in eigen land, liefst met wat luxe: ‘Bezoekers laten zich goed verwennen’

Tilburg staat als ‘me­tal-stad van de wereld’ in de tv-etalage

24 maart TILBURG - ,,Tilburg is de metal-stad van de wereld.” Was getekend: Eva Koreman, presentator van de tv-serie ‘Muziekstad’ waarvoor zij door het hele land reist. Aanstaande zaterdag toont dat programma opnames en interviews met drie zware bands. Want daarvoor moet je dus echt in Tilburg zijn.