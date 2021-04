Vakantie in eigen land: op de fiets van hostel naar hostel: ‘Zo lang onderweg als je zelf wil’

TILBURG - Omdat vakantie in het buitenland voorlopig de nodige voeten in de aarde heeft, sloegen vijftien Nederlandse hostels de handen ineen voor een concept rondt een fietsvakantie in eigen land: Bike Packing Holland. Het BD fietste de etappe van het hostel in Valkenswaard naar hostel Roots in Tilburg.