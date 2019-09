Vakbeurs voor agrariërs in Hilvarenbeek is vooral ook ontmoetingsplek

Amarant stopt met Expertise­cen­trum Autisme

18:21 GOIRLE - Amarant stopt per 1 januari 2020 met het behandelen van jongeren en (jong)volwassenen die normaal of hoogbegaafd zijn en een vorm van autisme hebben. ,,Voor deze specialistische GGZ-zorg zijn we een te kleine speler gebleken”, zegt divisiedirecteur John van Kuijk. ,,De bedrijfsvoering van Amarant is gericht op gehandicaptenzorg.”