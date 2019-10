Vakbond wil bodycam voor iedere agent vanwege geweld en bedreigingen

Tilburger (24) rijdt door na aanrijding met elektri­sche poort in Goirle, man aangehou­den

11:08 TILBURG - Een 24-jarige Tilburger is maandag rond 01.00 uur aangehouden in de wijk Groeseind/Hoefstraat in Tilburg. De man zou zijn doorgereden nadat hij tegen een elektrisch bedienbare poort was gereden in Goirle.