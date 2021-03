Vakje kleuren in een stembus van 14,5 meter: ‘Dat voelt toch net even anders, geinig’

Starterswo­nin­gen aan de Kerkstraat in Riel lijken dichterbij te komen

12:24 RIEL - De starters in Riel die in eigen beheer willen gaan bouwen, zijn een stapje verder. Tenminste: de gemeente Goirle heeft laten weten wat de randvoorwaarden zijn voor een nieuwe wijk aan de Kerkstraat in Riel. Daar is een zogenoemd CPO-project welkom. Verder zijn er nog tien projecten in de gemeente die te horen hebben gekregen dat ze verder kunnen met plannen maken.