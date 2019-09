Van bier, burgers tot ijs: druk de komende dagen op het stadshart en er spuit Ayreon uit

Grappig detail: de meeste ondernemers wisten tot voor kort niet wat Ayreon is. Niet gek: voor de massa is Ayreon een onbekende, maar in de scene van de progressieve rock is de Brabander een legende, een genie, een held. Het gaat om een rockoperaproject van de Nederlandse componist en gitarist Arjen Lucassen.



Hij geeft vier exclusieve shows in Poppodium 013. Het monumentale album Into the Electric Castle - een space-opera met invloeden uit symfonische rock en progressieve metal - wordt in zijn geheel opgevoerd. ,,Het voelt alsof we een festival opzetten”, zegt Gijs Garenfeld van 013. ,,Normaal denk je bij deze bezoekersaantallen aan dertig of honderd bands. Maar al die mensen komen voor één artiest.”